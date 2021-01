gold smuggling, DRI, Gold, Delhi, Lucknow, Ministry of Finance, दिल्‍ली और लखनऊ में अवैध सोने की तस्‍करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है और 28 करोड़ रुपए मूल्य का 55.61 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया. ये सोना 8 लोगों से जब्‍त किया गया है. ये लोग कमर में सोना छिपाकर ले जा रहे थे. वित्‍त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है. Also Read - Tractor Rally: दिल्‍ली में ट्रैक्टर रैली पर पुलिस- किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात, मीटिंग बेनतीजा

वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की टीम को बधाई देते हुए उन्‍हें सम्‍मानित भी किया है.

वित्त मत्रांलय ने बताया, डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की दिल्ली जोनल यूनिट ने 21 जनवरी 2021 को दो स्थानों दिल्‍ली और लखनऊ से आठ व्यक्तियों से 28 करोड़ रुपए मूल्य का 55.61 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया.

Delhi Zonal Unit of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) seized 55.61 kg of foreign origin gold valued at Rs 28 crores from eight persons at two locations — Delhi and Lucknow on 21st January 2021: Ministry of Finance pic.twitter.com/L41eVKDdBF

डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की दो टीमों ने मिले इनपुट और ट्रैकिंग के आधार पर गुरुवार को सुबह लखनऊ और दिल्‍ली में छापे मारे. सोने की तस्‍करी करने वाले ये 8 लोग गुवाहाटी से अलग- अलग बसों में दो ग्रुपों में यात्रा कर रहे थे. गुरुवार 21 जनवरी की तड़के दिल्ली और लखनऊ में इनकी तलाशी ली गई. इन यात्रियों ने अपनी कमर के आसपास पहने बेल्ट में इस सोने को छुपाया था.

These passengers were travelling in bus from Guwahati and were intercepted in the early hours of Thursday, the 21st of January, at Delhi and Lucknow. The passengers were found to have concealed the gold in belts worn around their waists. pic.twitter.com/SZZhfILFh7

— CBIC (@cbic_india) January 21, 2021