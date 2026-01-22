  • Hindi
रुला देगी नई नियमावली! लाइसेंस बनवाना मुश्किल, LMV1-LMV2 से अलग लाइसेंस, बिना 1 साल अनुभव के कमर्शियल गाड़ी नहीं चला पाएंगे

मंत्रालय का मानना है कि अनुभव-आधारित प्रणाली से अकुशल चालकों द्वारा भारी वाहन चलाने की घटनाएं घटेंगी. ये प्रस्ताव अभी चर्चा के चरण में हैं और अंतिम अधिसूचना के बाद लागू होंगे. राज्य सरकारें भी इन्हें लागू करने में भूमिका निभाएंगी. 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली अधिक पेशेवर, सुरक्षित और अनुभव-केंद्रित हो जाएगी.

Published date india.com Updated: January 22, 2026 9:54 AM IST
केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अनुभव-आधारित लाइसेंस प्रणाली लागू  की जाएगी. जनवरी 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) में संशोधन के प्रस्ताव राज्यों के परिवहन मंत्रियों और आयुक्तों के साथ साझा किए हैं. ये बदलाव मुख्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को कठिन बनाने, भारी वाहनों के लिए ग्रेडेड (चरणबद्ध) योग्यता और व्यावसायिक चालकों के लिए नई श्रेणियां पेश करने पर केंद्रित हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा अधिक कठिन

प्रस्तावित संशोधनों से सामान्य और व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना आसान नहीं रहेगा. वर्तमान में कई मामलों में ड्राइविंग टेस्ट में छूट मिल जाती है, लेकिन अब असुरक्षित ड्राइविंग इतिहास (चालान रिकॉर्ड) वाले आवेदकों को टेस्ट से छूट नहीं मिलेगी. लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में सख्ती आएगी.  कुछ रिपोर्ट्स में RTO में अनिवार्य ड्राइविंग टेस्ट हटाने की बात भी कही गई है, लेकिन यह प्रशिक्षण-आधारित मॉडल पर आधारित होगा, जो कुल मिलाकर प्रक्रिया को अधिक संरचित और कठोर बनाएगा.

व्यावसायिक वाहनों के लिए नई श्रेणियां

LMV1 और LMV2

  • व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए लाइट मोटर व्हीकल (LMV) श्रेणी में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अब लाइट मोटर व्हीकल 1 (LMV1) और लाइट मोटर व्हीकल 2 (LMV2) जैसी अलग-अलग कैटेगरी बनाई जाएंगी.  ये मुख्य रूप से कमर्शियल हल्के वाहनों (जैसे टैक्सी, लाइट गुड्स व्हीकल) के लिए होंगी.
  • पहले LMV श्रेणी सामान्य थी, लेकिन अब अनुभव के आधार पर अलग लाइसेंस जारी होंगे.

    अनुभव-आधारित ग्रेडेड लाइसेंस सिस्टम

  • सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ग्रेडेड एलिजिबिलिटी या चरणबद्ध लाइसेंस प्रणाली है. भारी और बड़े वाहनों (जैसे ट्रक, बस) के लिए लाइसेंस सीधे नहीं मिलेगा, बल्कि अनुभव के आधार पर मिलेगा.
  • पहले सामान्य चार-पहिया वाहन (नॉन-कमर्शियल LMV) में कम से कम एक वर्ष का अनुभव जरूरी होगा.
  • एक वर्ष के कमर्शियल अनुभव के बाद मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) या समकक्ष का लाइसेंस मिल सकता है.
  • भारी वाहन (Heavy Motor Vehicle – HMV) का लाइसेंस प्राप्त करने में चार वर्ष तक का समय लग सकता है, क्योंकि चालक को धीरे-धीरे बड़े वाहनों के लिए स्किल साबित करनी होगी. 

अन्य प्रमुख बदलाव और उद्देश्य

  • यदि किसी का लाइसेंस रद्द हुआ है, तो तीन वर्ष तक नया लाइसेंस नहीं मिलेगा.
  • असुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार वाले आवेदकों के लिए टेस्ट अनिवार्य रहेगा.
  • अनबीम्ड (बिना बीमा) वाहनों को जब्त करने की शक्ति प्रवर्तन एजेंसियों को मिलेगी.
  • भारी वाहनों के लिए उच्च स्किल स्तर साबित करने की आवश्यकता.

ये बदलाव सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, व्यावसायिक चालकों की जिम्मेदारी बढ़ाने और समग्र सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए हैं.

