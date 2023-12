भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला, धमाका हुआ; चालक दल में 21 भारतीय समेत 22 सदस्य थे शामिल

Drone attack, on Merchant Ship: भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद धमाका हुआ. जहाज के चालक दल में 21 भारतीय शामिल थे लेकिन हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. सैन्य सूत्रों और नौवहन एजेंसी ने यह जानकारी दी. भारतीय सैन्य सूत्रों ने कहा कि ‘यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस’ (यूकेएमटीओ) द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद नौसेना के पी-8आई समुद्री गश्ती विमान को जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया.

यूकेएमटीओ ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि भारत के वेरावल से 200 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक जहाज पर किए गए ड्रोन हमले से ‘धमाका हुआ और आग’ लग गई. भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में भेजे गए एक समुद्री गश्ती विमान ने व्यापारिक जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और उसके साथ संपर्क स्थापित किया. नौसेना के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘विमान ने जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की.’

Indian Coast Guard ship ICGS Vikram is moving towards a merchant vessel MV Chem Pluto in the Arabian Sea 217 nautical miles off Porbandar cost after it reported a fire incident suspected to be caused by a drone attack. The vessel has crude oil and was going towards Mangalore from… pic.twitter.com/a8JQevOn1Z

— ANI (@ANI) December 23, 2023