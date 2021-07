Drone shot down in J-K’s Kanachak, explosive material recovered: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है. उसने एक ड्रोन को मार गिराया है जिसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ थे. रिपोर्ट के मुताबकि इस ड्रोन से पांच किलो आईईडी बरामद हुआ है. इस ड्रोन को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा में मार गिराया गया.Also Read - Jammu and Kashmir: बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने कचनक इलाके में मार गिराया ड्रोन

जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक राज्य के कनाचक इलाके में ड्रोन को मार गिराया गया. इसमें से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इससे पहले बुधवार को सतवारी इलाके में भी एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया था. इससे पहले 16 जुलाई को जम्मू एयर बेस के आसपार एक ड्रोन को देखा गया था. इस ड्रोन को राडार में कैद किया गया था.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ने संवेदनशील जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की है. पिछले एक महीने के दौरान ड्रोन गतिविधियों में भारी वृद्धि देखी गई है. आतंकी संगठन ड्रोन को दहशत फैलाने के एक नए जरिए के रूप में देख रहे हैं.