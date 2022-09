नई दिल्ली: स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत को प्रदर्शित करते हुए इंडिया गेट परिसर के ऊपर ड्रोन शो के जरिये आसमान जगमगा गया. आसमान में ड्रोन के जरिये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संघर्ष गाथा को लोग टकटकी लगाए देख रहे थे. इसे देखने एक लिए काफी भीड़ एकत्रित हुई. अलग-अलग तस्वीरों को रेखांकित कर इस शो को किया गया.Also Read - 22 फीट लंबी, 65 मीट्रिक टन वजनी, 26 हज़ार घंटों की मेहनत; सुभाष चंद्र बोस की दुर्लभ प्रतिमा ऐसे हुई तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्‍ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच के मार्ग ‘कर्तव्‍य पथ’ का उद्धाटन किया था. उन्होंने इंडिया गेट के पास स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया था. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश अब गुलामी की जज़ीरों को तोड़ रहा है और अपने नायकों को याद कर रहा है. Also Read - टोक्यो से लाई जाएं सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां, बेटी अनिता बोस फाफ की अपील- आजाद भारत में जीने की थी उनकी इच्छा

#WATCH | Ministry of Culture organises a drone show at the India Gate, in Delhi. pic.twitter.com/Cb3EeywRYI

