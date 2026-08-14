'सरकार उठा रही कदम...', छात्र प्रदर्शनों के बीच पहली बार बोलीं राष्ट्रपति मुर्मु, जानिए और क्या-क्या कहा?

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी आज (14 अगस्त) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश को संबोधित किया. उन्होंने 15 अगस्त 1947 को याद करते हुए कहा कि उस दिन भारत गुलामी से आजाद हुआ और देशवासियों ने स्वतंत्र भारत की दिशा तय करने की जिम्मेदारी संभाली. राष्ट्रपति मुर्मु ने स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को नमन किया और कहा कि आज भी विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, मजदूर और किसान अपने-अपने काम से देश को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने संविधान में दिए मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले हर नागरिक को भी राष्ट्र-निर्माण का अहम भागीदार बताया. राष्ट्रपति ने ‘वयं राष्ट्रे जागृयाम’ का जिक्र करते हुए देश के प्रति हमेशा जागरूक रहने का संदेश दिया.
राष्ट्रपति मुर्मु ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता आंदोलन और डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक सुधार व राष्ट्र-निष्ठा के आदर्शों को याद किया. उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करता है. बंटवारे के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और हौसला नहीं छोड़ा. आजादी के समय देश के सामने 550 से ज्यादा रियासतों को भारत के साथ जोड़ने की भी बड़ी चुनौती थी. राष्ट्रपति ने सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने रियासतों को लोकतांत्रिक भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
राष्ट्रपति ने कहा कि आज देशवासी इसे नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि साधारण परिवारों से आने वाले लोग आज अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं. इससे यह भरोसा होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों, कार्यपालिका और न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारियां भी बताईं. साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और समानता के योगदान को याद किया. राष्ट्रपति ने कहा कि वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय प्राथमिकता बना है.
राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक से ज्यादा समय में भारत ने तेज और समावेशी विकास किया है. विरासत और आधुनिक विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने के साथ दशकों पुराने कई विकास अवरोधों को भी हटाया गया. उन्होंने दावा किया कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करीब 59 करोड़ खाताधारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं, जिनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं. वहीं करीब 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था का भी जिक्र किया. राष्ट्रपति के संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, विभाजन की पीड़ा, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और विकास- इन सभी पहलुओं के जरिए देश को एकता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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