हैदराबाद: एक्‍ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Actress Rakul Preet Singh) मादक पदार्थों की तस्‍करी से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) के मामले की जांच के सिलसिले में आज शुक्रवार को हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के समक्ष पेश हुई. ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए सम्मन भेजा था. यह मामला (Drug Case) हैदराबाद में 2017 में मादक पदार्थ तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ होने से जुड़ा है.Also Read - रुजिरा बनर्जी ने दिल्ली में ED के सामने पेश होने पर जताई असमर्थता, कहा- 'दो बच्चों की मां हूं और कोरोना के इस दौर में...'

बता दें ईडी ने एलएसडी और एमडीएमए जैसे महंगे नशीले पदार्थ की आपूर्ति करने के सनसनीखेज गिरोह के संबंध में तेलुगु फिल्म उद्योग की 10 हस्तियों को सम्मन भेजा था. तेलंगाना के मद्यनिषेध और आबकारी विभाग ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया था. ईडी ने इस मामले में तेलुगु फिल्म निदेशक पुरी जगन्नाथ और अभिनेत्री चार्मी कौर से पूछताछ की है. Also Read - महाराष्ट्र: मंत्री और सांसद के यहाँ छापेमारी पर संजय राउत ने कहा- हम इससे डरते नहीं

Hyderabad | Actor Rakul Preet Singh arrives at the office of Enforcement Directorate (ED), in connection with a drugs case pic.twitter.com/FwvplHmFnI

— ANI (@ANI) September 3, 2021