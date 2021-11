Aryan Khan Drug Case: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच से हटा दिया गया है. NCB के साउथ-वेस्टर्न रीजन के Deputy डीजी मुथा अशोक जैन ने बताया कि आर्यन समेत कुल 6 केस की जांच अब दिल्ली की टीम करेगी. वानखेड़े को हटाए जाने के बाद मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी को सौंपी गई है. आर्यन खान ड्रग्स मामले (Aryan Khan Drugs Case) में वानखेडे़ पर 8 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा है.Also Read - Shah Rukh Khan के जन्मदिन पर Kajol ने क्यों नहीं दी शुभकामनाएं? जानें अभिनेत्री ने क्या दिया जवाब

वहीं, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, मुझे जांच से हटाया नहीं गया है. अदालत में मेरी रिट याचिका थी कि मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए. इसलिए आर्यन मामले और समीर खान मामले की जांच दिल्ली एनसीबी की SIT कर रही है. यह दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच एक समन्वय है. Also Read - Aryan Khan की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने शाहरुख को लिखा था खत, कही थी यह बात...

I've not been removed from investigation. It was my writ petition in court that the matter be probed by a central agency. So Aryan case & Sameer Khan case are being probed by Delhi NCB's SIT. It's a coordination b/w NCB teams of Delhi & Mumbai:NCB Zonal Dir Sameer Wankhede to ANI pic.twitter.com/Hf7ZrjwVex

Also Read - Top Entertainment News: शाहरुख खान बेटे आर्यन को लेकर हैं परेशान, सिंबा नागपाल ने उमर रियाज को कहा 'आतंकवादी'

बता दें कि आर्यन खान के लिए नवाब मलिक के दामाद की जांच भी समीर वानखेड़े से छिन गई है. समीर वानखेड़े को हटाए जाने के बाद NCP नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का भी रिएक्शन आया है.

Sameer Wankhede removed from 5 cases including the Aryan Khan case.

There are 26 cases in all that need to be probed.

This is just the beginning… a lot more has to be done to clean this system and we will do it.

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 5, 2021