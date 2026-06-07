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1400 किमी दूर से रची गई साजिश! दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की हत्या के पीछे पुश्तैनी मकान का विवाद, क्या है पूरा मामला

दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने रिश्तेदार दंपति को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि पुश्तैनी संपत्ति के विवाद के चलते आरोपियों ने कोलकाता से दिल्ली आकर वारदात को अंजाम दिया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 7, 2026, 7:47 PM IST
1400 किमी दूर से रची गई साजिश! दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की हत्या के पीछे पुश्तैनी मकान का विवाद, क्या है पूरा मामला

Delhi University Professor Murder: दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर की हत्या का मामला सुलझने के बाद जो कहानी सामने आई है, उसने सभी को हैरान कर दिया है. शुरुआती तौर पर रहस्यमयी लग रही इस हत्या के पीछे आखिरकार पारिवारिक संपत्ति का विवाद कारण बनकर उभरा. पुलिस के अनुसार, प्रोफेसर की हत्या किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि उनके दूर के रिश्तेदारों ने सुनियोजित तरीके से की थी.

45 साल की प्रोफेसर पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित अपने फ्लैट में अकेली रहती थीं. कुछ दिन पहले उनका शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला था. उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे साफ था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित कर जांच शुरू की.

मकान में किराए पर रह रहे थे कपल

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पश्चिम बंगाल के बर्दवान स्थित प्रोफेसर के पुश्तैनी मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. उस मकान में एक दंपति किराएदार के रूप में रह रहा था. परिवार के अन्य सदस्य संपत्ति बेचने के पक्ष में थे, लेकिन प्रोफेसर इस फैसले से सहमत नहीं थीं। यही असहमति धीरे-धीरे तनाव का कारण बन गई.

पुलिस के अनुसार, किराएदार दंपति उस मकान को खरीदना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर लगातार इसका विरोध कर रही थीं. हाल ही में उन्होंने मकान खाली करने को लेकर सख्त रुख अपनाया था, जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची. जांच में सामने आया कि आरोपी दंपति ने करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचने की योजना बनाई. वे अपने नाबालिग बेटे के साथ राजधानी आए ताकि किसी को उन पर शक न हो. चूंकि वे प्रोफेसर को पहले से जानते थे, इसलिए उन्हें फ्लैट में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं हुई.

पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज ने मामले की दिशा बदल दी. कैमरों में आरोपी परिवार को अपार्टमेंट परिसर में आते-जाते देखा गया. फुटेज में ये भी दिखाई दिया कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे ढक रखे थे और अलग-अलग समय पर लिफ्ट व सीढ़ियों का इस्तेमाल किया. वारदात के बाद कपड़े बदलने और तेजी से इलाके से निकलने की कोशिश भी कैमरों में कैद हुई.

पुलिस ने घटना वाले दिन आवासीय परिसर में आने-जाने वाले लगभग 200 लोगों की गतिविधियों की जांच की. इसके बाद संदिग्धों की सूची तैयार की गई और एक-एक कड़ी जोड़ते हुए आखिरकार आरोपियों तक पहुंचा गया. टैक्सी चालक से मिली जानकारी भी जांच में अहम साबित हुई.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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