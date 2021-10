Dubai Expo: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार को निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे खुले देशों में से एक है और यह अधिकतम वृद्धि का मौका देता है. प्रधानमंत्री ने एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन में मौजूदा लोगों से एक वीडियो संदेश में कहा कि भारत प्रतिभा का एक गढ़ है और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार की दुनिया में तेजी से प्रगति कर रहा है. उन्होंने कहा, ‘हमारी आर्थिक वृद्धि को पुराने उद्योगों और स्टार्ट-अप के मेल से गति मिल रही है.’Also Read - Chinnor Rice GI Tag: बालाघाट के चिन्नौर चावल को मिला जीआई टैग, सीएम शिवराज सिह ने प्रधानमंत्री का जताया आभार

पीएम मोदी ने भारत के पवेलियन का विषय – 'खुलापन, अवसर और वृद्धि' का उल्लेख करते हुए कहा कि आज का भारत दुनिया के सबसे खुले देशों में से एक है. हमारा देश सीखने के लिए खुला है, दृष्टिकोण के लिए खुला है, नवाचार के लिए खुला है, निवेश के लिए खुला है. प्रधानमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा, 'भारत में आपको अधिकतम वृद्धि का भी मौका मिलेगा. पैमाने में वृद्धि, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, परिणामों में वृद्धि. भारत आएं और हमारी विकास गाथा का हिस्सा बनें.'

Let me also express my best wishes to my brother Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi.He had been instrumental in progress we've achieved in our strategic partnership. I look forward to continuing our work for progress &prosperity of both our countries: PM Modi pic.twitter.com/ZLiIeXbqEa

— ANI (@ANI) October 1, 2021