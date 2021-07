Dudhsagar Waterfall: गोवा में दूधसागर वाटरफॉल (Dudhsagar Waterfall) के पास से गुजर रही एक ट्रेन को भारी बारिश के कारण रोकना पड़ गया. इसके बाद प्रसार भारती द्वारा एक वीडियो को ट्विटर हैंडल पर साझा किया गया. इस वीडियो में मंडोवा नदीं पर वाटरफॉल से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना शुरू करने के बाद ट्रेन रुकती दिखाई देती है. प्रसार भारती द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में दूधसागर वाटरफॉल में बढ़ा हुआ पानी प्रवाह भी देखा जा सकता है.Also Read - Train Accident Video: चलती ट्रेन में बुजुर्ग को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था शख्स, दोनों चपेट में आए | वीडियो Viral

बता दें कि मॉनसून के अवसर पर दूधसागर में वाटरफॉल की रफ्तार बढ़ जाती है. साथ ही दूध सागर बारिश के पानी से भर जाता है. बता दें कि ट्विटर पर प्रसार भारती द्वारा साझा किए गए वीडियो पर लोगों का खूब रिएक्शन आया है. लोगों द्वारा इस वीडियो को दिलकश बताया गया और बेहतरीन वीडियो को साझा भी किया जा रहा है. Also Read - Indian Railways/IRCTC: ट्रेन की ऑनलाइन टिकट लेने वालों के लिए जरूरी खबर, बदल गए हैं ये नियम, जान लीजिए

WATCH: A train passing through Doodhsagar waterfall in South Western Railway, halted due to heavy rainfall. @RailMinIndia pic.twitter.com/lrGbfPpYbd

— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) July 28, 2021