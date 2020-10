Durga Puja 2020: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने दुर्गा पूजा पंडालों (Durga Puja Pandal) को ‘नो एंट्री जोन’ बताने वाले अपने आदेश में बुधवार को आंशिक रूप से संशोधन किया. हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब अधिकतम 45 लोग एक बार में पूजा पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं. इसके साथ-साथ बड़े पूजा पंडालों (300 स्कवायर मीटर) में यह संख्या 60 होगी. इसके साथ-साथ एक समय में केवल 15 लोग पंडाल के अंदर मौजूद रह सकते हैं. आदेश के अनुसार, ‘पूजा पंडाल के बाहर प्रवेश की इजाजत पाने वालों के लोगों के नामों की एक लिस्ट हर दिन सुबह 8 बजे तक गेट पर लगानी होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और मास्क पहनना जरूरी होगा. Also Read - What to Watch: अब होगा दशहरा डिजिटल, OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन सीरीज और फिल्मों का होगा आगमन

इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोविड-19 (Covid-19) के प्रसार पर काबू के लिए सोमवार को राज्य भर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया था. पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना वायरस के 3 लाख 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इस बीमारी के कारण 6,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

इससे पहले अदालत ने आदेश दिया था कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे, जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए. अदालत ने कहा था कि बैरिकेडों पर 'नो एंट्री' के बोर्ड लगे होने चाहिए. अदालत ने यह भी कहा था कि आयोजन समितियों से जुड़े सिर्फ 15 से 25 लोगों को ही पंडालों में प्रवेश करने की इजाजत होगी.

बता दें कि केरल में ओणम के बाद संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई. दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है. लेकिन विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने आशंका जताई थी कि इस उत्सव में लापरवाही से वायरस का प्रकोप बढ़ सकता है. पीठ ने यह आदेश सब्यसाची चटर्जी नामक एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर दिया था. याचिकाकर्ता ने कहा था कि महामारी के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने सिर्फ कोलकाता में करीब 3,000 सामुदायिक पूजा के लिए अनुमति दी है.

इसके बाद महानगर में दुर्गा पूजा आयोजकों के एक संघ ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर पंडालों को ‘नो एंट्री जोन’ बनाने के अदालत के आदेश में ‘मामूली बदलाव’ का अनुरोध किया था. कोलकाता में 300 से अधिक पूजा समितियों के संघ ‘फोरम फॉर दुर्गोत्सव’ ने अदालत के आदेश में ‘मामूली बदलाव’ का अनुरोध किया था.