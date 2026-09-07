दुर्गा पूजा में नहीं बिकेगा मछली-मटन! धीरेंद्र शास्त्री के बयान से बंगाल में मचा बवाल

बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की दुर्गा पूजा के दौरान नॉन-वेज को लेकर अपील पर बंगाल में विवाद खड़ा कर दिया. उनके बयान पर VHP और BJP ने सफाई दी, वहीं बंगाली हिंदुओं ने भी प्रतिक्रिया दी, आइए आपको बताते हैं.

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धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दुर्गा प्रतिमाओं के पास नॉन-वेज की बिक्री नहीं होनी चाहिए. (Photo from IANS)

धीरेंद्र शास्त्री की अपील पर बंगाल में विवाद पैदा हो गया

उन्होंने दुर्गा प्रतिमा के आसपास नॉन-वेज नहीं बेचने की अपील की

बंगाल BJP अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने इसे धीरेंद्र शास्त्री की निजी राय बताया

बंगाली हिंदुओं ने कहा- दुर्गा पूजा की परंपराएं बाहर से तय नहीं की जा सकतीं

बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री की एक अपील से पश्चिम बंगाल में नया विवाद खड़ा कर दिया. हावड़ा के लिलुआ में हुई हनुमंत कथा के आखिरी दिन शास्त्री ने बंगाली हिंदुओं से अपील की कि नवरात्रि के दौरान, दुर्गा प्रतिमा के आसपास नॉन-वेज खाना नहीं बेचें. उन्होंने कहा कि चाहे कोई घर में देवी की प्रतिमा रखे या न रखे, लेकिन नवरात्रि श्रद्धा और पूरी निष्ठा से मनाई जानी चाहिए. शास्त्री की इस बात ने दुर्गा पूजा और खाने की परंपराओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

सुवेंदु अधिकारी के मंच पर दिखने से बढ़ा विवाद

उनके बयान को इसलिए भी राजनीतिक रंग मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हनुमंत कथा में उनके साथ मंच पर थे. सीएम ने शास्त्री से बंगाल में बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) का केंद्र खोलने की अपील भी की थी. इसके दो दिन बाद शास्त्री ने कहा कि दुर्गा प्रतिमाओं के पास नॉन-वेज की बिक्री नहीं होनी चाहिए. उन्होंने नवरात्रि में बंगाल को ‘लव जिहाद’ से मुक्त करने का संकल्प लेने और हर महिला में मां का रूप देखने की भी बात कही. हालांकि, VHP ने बाद में साफ किया कि उसकी सलाह किसी के खाने पर रोक नहीं है और न ही वह बंगाल में नॉन-वेज पर पूर्ण प्रतिबंध चाहती.

लोग बोले- बंगाल को मत सिखाइए दुर्गा पूजा

शास्त्री के बयान पर बंगाली हिंदुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. कोलकाता की कंटेंट क्रिएटर श्रेयसी बिस्वास बनर्जी ने कहा कि किसी बाहर वाले को बंगाल की दुर्गा पूजा मनाने का तरीका नहीं बताना चाहिए. खुद को बंगाली हिंदू राष्ट्रवादी बताने वाले सौमिक सरकार ने भी बीजेपी से ऐसे बयानों से बचने की अपील की. उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू परंपराओं में शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों तरह की खान-पान परंपराएं रही हैं. पूर्व त्रिपुरा राज्यपाल तथागत रॉय समेत कई लोगों ने भी इस बहस पर प्रतिक्रिया दी.

BJP ने कहा- यह शास्त्री की निजी राय

बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री को सम्मानित धार्मिक व्यक्ति बताते हुए कहा कि उनका नॉन-वेज वाला बयान निजी राय है. उन्होंने बंगाली खान-पान की परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाली अष्टमी और नवमी दोनों दिन मटन खाते हैं. यह पहली बार नहीं जब ऐसा मुद्दा बंगाल से सामने आया हो. विधानसभा चुनाव से पहले TMC और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाली संस्कृति में दखल देने का आरोप लगाया था.