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जब पाकिस्तानी समुद्री इलाके में घुसी थी इंडियन नेवी की सबमरीन, मिसाइल दागने के लिए थी तैयार

22 अप्रैल के बाद से भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी थी. नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप आईएनएस विक्रांत को फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए भेजा गया, जिसके साथ सबमरीन भी तैनात की गईं.

Published date india.com Published: May 7, 2026 9:22 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
इंडियन नेवी की सबमरीन
इंडियन नेवी की सबमरीन

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी के सैकड़ों किस्से हैं, जो धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं.  इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान पर कोई प्रत्यक्ष स्ट्राइक नहीं की, लेकिन उसने ऐसी घेराबंदी की कि पाकिस्तानी नौसेना अपने ही क्षेत्र में सीमित होकर रह गई. भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन सबमरीन फ्लीट ने पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखा. नौसेना के अनुसार, भारतीय सबमरीन पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही थीं.

चार सबमरीन कमांडर वीरता से सम्मानित

भारतीय नौसेना ने चार सबमरीन कमांडरों को ऑपरेशन सिंदूर में उनकी वीरता, साहस और निर्णायक कार्रवाई के लिए नौसेना मेडल (वीरता) से सम्मानित किया. इन कमांडिंग अधिकारियों ने अपने दल का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की लगातार निगरानी रखी और उच्च जोखिम वाली तैनाती को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, साथ ही किसी भी समय स्ट्राइक के लिए तैयार रहे.

भारतीय सबमरीन पाकिस्तानी जलक्षेत्र में

लंबे समय तक भारतीय सबमरीन पाकिस्तानी जलक्षेत्र में भी ऑपरेट करती रहीं. खास बात यह रही कि पाकिस्तानी नौसेना, अपनी लंबी दूरी के समुद्री गश्ती (एलआरएमपी) विमानों और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (एएसडब्ल्यू) निगरानी के बावजूद, एक भी भारतीय सबमरीन का पता नहीं लगा सकी. यह सब सबमरीन कमांडरों की रणनीतिक दक्षता के कारण संभव हुआ, जिन्होंने पूरी पेट्रोलिंग के दौरान दुश्मन के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध सुनिश्चित किया.

पाकिस्तानी नेवी उसके निशाने पर होती

नेवी ने अपनी सबमरीन को इस तरह से पोजिशन किया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना का इस्तेमाल किया जाता तो पाकिस्तानी नेवी के हर तरह के एसेट उसके निशाने पर होते. दुश्मन के क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान टॉरपीडो और डेप्थ चार्ज हमलों का खतरा लगातार बना रहा, लेकिन इन खतरों के बावजूद भारतीय सबमरीन अपने मिशन पर डटी रहीं.

इस तैनाती ने पाकिस्तानी नौसेना को अपने हार्बर में ही रहने के लिए मजबूर कर दिया. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान के मेरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ‘सी ईगल’ एटीआर-72 ने अरब सागर में भारतीय तैनाती की जानकारी जुटाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन वह भारतीय नौसेना के रडार से बच नहीं सका. जैसे ही वह रडार पर दिखाई दिया, आईएनएस विक्रांत से मिग-29के को कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए लॉन्च किया गया. मिग-29के ने उस विमान को इंटरसेप्ट कर चेतावनी दी और उसे कराची की ओर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया.

आईएनएस विक्रांत के कैरियर बैटल ग्रुप में 8 से 10 युद्धपोत शामिल थे. इसके अलावा, पश्चिमी तट पर 7 डेस्ट्रॉयर, 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और लगभग आधा दर्जन सबमरीन तैनात थीं. कई फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल बोट भी बड़ी संख्या में मौजूद थीं. कुल मिलाकर, 36 से अधिक युद्धपोत उत्तरी अरब सागर में तैनात थे. (इनपुट एजेंसी से)

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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