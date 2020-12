नई दिल्ली: तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच जारी गतिरोध को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से यहां मुलाकात करने के बाद चौटाला ने कहा कि जबतक वह राज्य सरकार का हिस्सा हैं, प्रत्येक किसान की फसल की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सुनिश्चित की जाएगी. Also Read - किसान आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा, वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गये हैं: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

चौटाला ने इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खाद्य-रेलवे-वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की थी. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार फिलहाल स्थिर है और उनकी पार्टी का एमएसपी के मुद्दे पर ठोस रुख है. Also Read - 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे सभी किसान नेता, बोले- संशोधन नहीं, तीनों कानून वापस ले सरकार

उल्लेखनीय है कि चौटाला पर विपक्षी पार्टियों और हरियाणा के कुछ किसानों का भाजपा नीत राज्य सरकार से इस्तीफा देने का दबाव है. उन्होंने पहले कहा था कि अगर एमएसपी व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हुआ, तो वह इस्तीफा दे देंगे. Also Read - Kisan Andolan in Delhi: 17 दिन से दिल्ली में जमे किसान, टिकरी में भारी सुरक्षाबल तैनात, ड्रोन से चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही नजर

It’s my responsibility as representative of farmers to secure their rights. I discussed the matter with Union Ministers, I’m hopeful that a way will be found with mutual consent & the standoff will be resolved. The Centre is positive: Haryana Dy CM Dushyant Chautala https://t.co/83ZLR6m9d5

