DUSU Election Result 2026: डीयू छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने लहराया परचम, अध्यक्ष सहित इन पदों पर जमाया कब्जा

DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ यानी DUSU चुनाव 2026 के नतीजे शनिवार 19 सितंबर को घोषित किए गए. इस बार चार प्रमुख पदों के लिए मुकाबला हुआ. ABVP ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन के खाते में गया. अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास ने NSUI के विजय शंकर मीणा को करीबी मुकाबले में हराया.
अध्यक्ष पद का मुकाबला काफी करीबी रहा और मतगणना के दौरान कई बार तस्वीर बदली. ABVP के यश डबास ने आखिर में जीत हासिल की. उनका मुकाबला NSUI के विजय शंकर मीणा से था. शुरुआती राउंड में दोनों के बीच अंतर लगातार बदलता रहा, लेकिन अंतिम नतीजे में डबास ने बढ़त बना ली. इस जीत के साथ ABVP ने अध्यक्ष पद पर अपनी पकड़ बरकरार रखी.
ABVP ने अध्यक्ष के अलावा सचिव और संयुक्त सचिव पद भी अपने नाम किए. सचिव पद पर ABVP की रिया छावड़ी ने NSUI की नम्रता चौधरी को पीछे छोड़ा. वहीं संयुक्त सचिव पद पर ABVP के लक्ष्य राज सिंह ने जीत दर्ज की. इस पद पर मुकाबला भी काफी करीबी रहा और कई राउंड तक अलग-अलग उम्मीदवारों के बीच बढ़त बदलती रही.
चार केंद्रीय पदों में एक अलग तस्वीर उपाध्यक्ष पद पर देखने को मिली. निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने ABVP और NSUI दोनों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर जीत दर्ज की. मतगणना के दौरान वह लगातार बढ़त बनाए हुए थे. शुरुआती राउंड से ही शौकीन आगे चल रहे थे और अंतिम नतीजे में भी उन्होंने उपाध्यक्ष पद अपने नाम किया.
DUSU चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर को हुआ था. इस बार कुल 40.46 प्रतिशत छात्रों ने वोट डाला. मतदान 52 केंद्रों पर कराया गया था. अध्यक्ष पद पर ABVP और NSUI के बीच मुख्य मुकाबला रहा, जबकि दूसरे पदों पर निर्दलीय और अन्य छात्र संगठनों के उम्मीदवार भी मैदान में थे. चुनाव की गिनती 19 सितंबर सुबह शुरू हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच नतीजे घोषित किए गए.
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