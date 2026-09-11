DUSU चुनाव: ABVP का सेंट्रल पैनल घोषित, एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष और इशू मौर्य उपाध्यक्ष पद पर लड़ेंगे चुनाव

DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में 18 सितंबर को मतदान होना है और अगले दिन 19 सितंबर को मतगणना होगी. नामांकन वापस लेने की आखिरी डेट बीत चुकी है और इसके बाद छात्र संगठन अपने प्रत्याशियों के साथ 52 कॉलेजों में प्रचार करेंगे. इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है.
आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार यश डबास को बनाया है. इशू मौर्य को उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है. सचिव पद पर विद्यार्थी परिषद की तरफ से रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह चुनाव लड़ेंगे. छात्र संगठन ने शुक्रवार को इन उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की है.
.इस वर्ष अभाविप की ओर से आलोक अत्री, इशू मौर्य, लक्ष्य राज सिंह, नितिन तंवर, रिया छावड़ी, तान्या मावी व यश डबास ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे.
विद्यार्थी परिषद का कहना है कि नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात इन संभावित प्रत्याशियों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं संयुक्त सचिव पदों के लिए अंतिम प्रत्याशियों का चयन किया गया है.
चुनाव तैयारियों के मद्देनजर अभाविप द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच पीजी-टू-पीजी और क्लास-टू-क्लास अभियान चलाया जा रहा है. इसके माध्यम से विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को समझा जा रहा है.
विद्यार्थी परिषद का कहना है कि सत्य निकेतन की घटना के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षित आवास व्यवस्था के मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है. पीजी सर्वेक्षण के माध्यम से आवासीय क्षेत्रों की समस्याओं एवं सुरक्षा मानकों की जानकारी जुटाई जा रही है. छात्र संगठन की मांग है कि विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं सुलभ छात्रावास उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही नए छात्रावासों का निर्माण तेज किया जाए व पीजी और किराये के भवनों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन हो.
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