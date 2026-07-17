द्वारका एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, विंडशील्ड चीरकर कैब में घुसी ई-रिक्शे पर लदी लोहे की रॉड; ड्राइवर की मौत

Dwarka Expressway Accident: द्वारका एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड ई-रिक्शे से बड़ा हादसा हुआ. लोहे की रॉड कैब में घुस गई, ड्राइवर की मौत हो गई और महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हुई.

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Gurgaon Road Accident (Image: PTI)

Dwarka Expressway Accident: गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) दोपहर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैब में बैठी एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब कैब की टक्कर एक ई-रिक्शे से हो गई, जिसमें लंबी लोहे की रॉड लदी हुई थी. टक्कर इतनी तेज थी कि रॉड कैब की विंडशील्ड चीरते हुए सीधे ड्राइवर के सीने में जा घुसी. घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. हादसे के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.

कैसे हुआ यह बड़ा हादसा?

पुलिस के अनुसार यह हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ. ई-रिक्शा पर लंबी लोहे की रॉड लदी हुई थी, जिनका कुछ हिस्सा वाहन के बाहर निकला हुआ था. इन रॉड पर किसी तरह का चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा निशान भी नहीं लगाया गया था. इसी दौरान पीछे से आ रही कैब की ई-रिक्शे से टक्कर हो गई. टक्कर के साथ ही कैब का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक लोहे की रॉड विंडशील्ड तोड़कर ड्राइवर के सीने में जा लगी. चोट इतनी गंभीर थी कि ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई.

महिला यात्री गंभीर, घंटों जाम में फंसे वाहन

हादसे में कैब में बैठी महिला यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं. वहीं, दुर्घटना के कारण द्वारका एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. पुलिस को क्षतिग्रस्त कैब से ड्राइवर का शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसके बाद दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया और धीरे-धीरे ट्रैफिक सामान्य किया गया. इस दौरान कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं.

ई-रिक्शा चालक हिरासत में

पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. चालक का कहना है कि वह धीमी रफ्तार से चल रहा था और पीछे से आ रही कैब ने उसके वाहन को टक्कर मारी. दूसरी ओर पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि तेज रफ्तार और पीछे से हुई टक्कर इस हादसे की बड़ी वजह हो सकती है. मामले की सच्चाई जानने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यूपी का रहने वाला था ड्राइवर

पुलिस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाला कैब ड्राइवर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. घटना की जानकारी उसके परिवार को दे दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि ई-रिक्शे पर तय सीमा से ज्यादा सामान तो नहीं लादा गया था और बिना सुरक्षा इंतजाम के लंबी लोहे की रॉड ले जाना नियमों का उल्लंघन था या नहीं. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(इनपुट: PTI)