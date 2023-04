कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता के लिए परिवारवादी कांग्रेस और जेडीएस जिम्मेदार, भ्रष्टाचार को देते हैं बढ़ावा: PM मोदी

चन्नापटना (कर्नाटक): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के प्रति लोगों को आगाह करते हुए आरोप लगाया कि दोनों परिवारवादी दल कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं. पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों दलों ने कर्नाटक को एटीएम समझा और अस्थिरता में अवसर देखा.

पीएम मोदी ने जेडी (एस) के गढ़ रामनगर जिला स्थित चन्नापटना में एक चुनावी रैली में कहा, कांग्रेस और जेडी (एस) अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं. ये दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से एक हैं. ये दिल्ली में साथ-साथ रहते हैं. संसद में एक-दूसरे का साथ देते हैं.

चन्नापटना सीट से 2018 के विधानसभा चुनाव में जद(एस) नेता एच डी कुमारस्वामी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवर सी पी योगेश्वर को हराया था और फिर से इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस और जेडी (एस) के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए मोदी ने कहा, दोनों परिवारवादी दल हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं. दोनों दल अस्थिरता में अवसर देखते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा, लंबे समय से कर्नाटक ने अस्थिर सरकार का नाटक देखा है. अस्थिर सरकारें लूट-खसोट का अवसर उपलब्ध कराती हैं.