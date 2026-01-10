By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या फिजिकल पासपोर्ट की जगह ले सकता है e Passport? जानिए अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है
Indian e-Passport: देश में अब पासपोर्ट भी डिजिटल और स्मार्ट हो गया है. सरकार ने ई-पासपोर्ट सेवा की शुरूआत कर दी है. इस स्टोरी में हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं.
How to Apply e-Passport: भारत सरकार ने ई-पासपोर्ट सेवा (e-Passport) की शुरुआत कर दी है, जो आपकी यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाता है. यह देखने में सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है लेकिन इसके कवर पर एक खास चिप लगी होती है. इस चिप में पासपोर्ट धारक से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी सुरक्षित रहती है. इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं की आप ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और ये मौजूदा पासपोर्ट से कितना अलग होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां.
ई-पासपोर्ट क्या है?
ई-पासपोर्ट एक नया और आधुनिक पासपोर्ट है, जो दिखने में सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि इसके कवर पर नीचे की ओर एक छोटी सी सुनहरी चिप का निशान बना होता है. असली चिप पासपोर्ट के अंदर लगी रहती है. इस चिप में व्यक्ति की सारी जरूरी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है. जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा. इससे पहचान करना आसान हो जाता है और धोखाधड़ी की संभावना भी कम होती है. ई-पासपोर्ट को स्कैन करते ही सारी जानकारी जल्दी मिल जाती है, जिससे एयरपोर्ट पर जांच आसानी से हो जाती है और समय की भी बचत होती है.
ई-पासपोर्ट के फायदे
ई-पासपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा है. इसमें लगी चिप की वजह से किसी भी तरह की फर्जी पासपोर्ट बनाना पहले से बेहद मुश्किल हो जाएगा. इसमें मौजूद डिजिटल जानकारी को बदला नहीं जा सकता, इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित है. विदेश यात्रा के दौरान इमिग्रेशन काउंटर पर आपकी जांच जल्दी हो जाती है. इससे लाइन में कम समय लगता है. आने वाले समय में ई-पासपोर्ट ही सामान्य पासपोर्ट की जगह ले सकता है.
ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?
ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन करना बहुत आसान है. सबसे पहले आपको पासपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. अगर आप नए यूजर हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. पुराने यूजर सीधे लॉग-इन कर सकते हैं. इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र या नजदीकी पोस्ट ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा. तय तारीख पर आपको वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और बायोमेट्रिक जांच होगी. सब कुछ सही पाए जाने पर आपका ई-पासपोर्ट कुछ दिनों में आपके घर भेज दिया जाएगा.
जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
ई-पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं. पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक जरूरी होता है. पते के प्रमाण के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल या बैंक स्टेटमेंट दिया जा सकता है. जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट मान्य होती है. सभी डॉक्यूमेंट साफ और सही होने चाहिए. गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है. इसलिए फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और सही दस्तावेज जमा करने चाहिए.
ई-पासपोर्ट की फीस
ई-पासपोर्ट की फीस सामान्य पासपोर्ट जितनी ही है. 36 पेज की पासपोर्ट बुक के लिए 1500 रुपये और 60 पेज की बुक के लिए 2000 रुपये फीस लगती है. अगर आप तत्काल सेवा लेते हैं तो फीस 3500 से 4000 रुपये तक हो सकती है. अभी यह सुविधा सभी शहरों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है. नया पासपोर्ट बनवाने वाले और पासपोर्ट रिन्यू कराने वाले दोनों लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
