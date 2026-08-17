E20 पर मोदी सरकार के CEA का अलर्ट! कहा- एथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों को नुकसान, E10 की ओर लौटना जरूरी

केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने माना है कि E-20 पेट्रोल (20% एथेनॉल ब्लेंडिंग) का इस्तेमाल करने से गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है.CEA ने पुराने टू-व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू करने की सलाह दी है. इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि E20 से गाड़ी की कैटेगरी और उसकी उम्र के आधार पर फ्यूल इकॉनमी (माइलेज) 2 से 6% तक कम हो सकती है.
वैसे सरकार का दावा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के इंपोर्ट में कमी आई है. इससे अरबों रुपये की बचत हुई है.लेकिन, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन (CEA) इससे अलग राय रखते हैं. इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने एक कॉलम में नागेश्वरन ने E20 से हो रहे गाड़ियों के नुकसान पर चिंता जाहिर की. CEA नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके अरबों रुपये तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो रहा है.
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वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक, देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक-स्कूटर हैं. ये पुरानी ‘कार्बोरेटर’ टेक्नीक पर चलते हैं. ये कार्बोरेटर BS-IV इंजन नियमों के आने से पहले बनती थीं. अब सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना शुरू किया है. दिक्कत ये है कि पुराने कार्बोरेटर वाली गाड़ियां इस E20 पेट्रोल पर ठीक से चल नहीं पातीं.
वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि एथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होती है. पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नए मिक्स को अपने आप एडजस्ट नहीं कर पातीं, जिससे इंजन जल्दी और ज्यादा गर्म होने लगता है.
E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और पार्ट्स धीरे-धीरे गलने या खराब होने का खतरा रहता है.
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जब तक इन 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन नहीं कर लिया जाता, तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री भी जारी रखनी चाहिए. ताकि, लोगों को नुकसान न हो.
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एथेनॉल मिक्स फ्यूल की 3 कैटेगरी होती है. E-10, E-20 और E-85. जब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-10 कहते हैं. जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है, तो उसे E-20 फ्यूल कहा जाता है. भारत सरकार का लक्ष्य देशभर में फेजवाइज तरीके से E-20 फ्यूल को बढ़ावा देना है. जब पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-85 कहते हैं. भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले हासिल कर लिया है.
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में E20 पर जवाब दिया था. उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) व ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2 व्हीलर-फोर व्हीलर गाड़ियों पर E-20 फ्यूल की स्टडी की थी.
गडकरी ने कहा कि व्हीकल का माइलेज सिर्फ फ्यूल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति, रखरखाव और अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है. इसका इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है. उन्होंने माना कि मौजूदा पेट्रोल-एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) से गाड़ियों के माइलेज पर 6% तक असर पड़ सकता है.
इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि ARAI, SIAM और इंडियन ऑयल ने BS-III, BS-IV और BS-VI वाहनों पर कई टेस्ट किए हैं. इनकी रिपोर्ट में इंजन में कोई खराबी नहीं आई है. न ही इंजन की लाइफ पर इसका कोई असर पड़ा है. E20 से इंजन में कोई असामान्य जंग या घिसाव भी नहीं मिला. सरकार ने कहा कि सड़क और लैब टेस्ट में इंजन सुरक्षित पाया गया. यानी भले ही आपको माइलेज कम मिले, लेकिन गाड़ी का इंजन सही रहेगा.
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