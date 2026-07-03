E20 पेट्रोल से इंजन और माइलेज पर पड़ता है असर? एक-एक दावे पर आया सरकार का जवाब

E20 पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने सफाई दी है. जानें E20 पेट्रोल के फायदे, माइलेज, इंजन, प्रदूषण पर इसका क्या असर पड़ता है.

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मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल देश में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को आगे बढ़ाया जा रहा है. (Photo from AI)

सरकार ने E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल दावों को गलत और भ्रामक बताया

E20 से दोपहिया वाहनों में कार्बन मोनोआक्साइड 50% और चारपहिया वाहनों में 30% तक कम हुआ

सरकार ने बताया एथेनॉल बनाने के लिए टूटे हुए चावल और अतिरिक्त गन्ने का उपयोग किया जाता है

फिलहाल देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) पर काम चल रहा है

E20 Petrol: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर E20 यानी 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर फैल रही कई अफवाहों को भ्रामक बताया है. मंत्रालय ने क E20 पेट्रोल से वाहनों का इंजन खराब होना, प्रदूषण बढ़ना, माइलेज कम होना और एथेनॉल उत्पादन में जरूरत से ज्यादा पानी खर्च होने वाले दावों को खारिज करते हुए कहा कि देश के प्रमुख ऑटोमोबाइल और रिसर्च संस्थानों की जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है. मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारियों पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें.

क्या सच में प्रदूषण, इंजन को खराब करता E20

न्यूज एजेंसी IANS ने सरकार के हवाले से बताया कि E20 पेट्रोल पर्यावरण के लिए सामान्य पेट्रोल की तुलना में बेहतर साबित हुआ है. भारतीय ऑयल, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP) और SIAM की संयुक्त स्टडी में पाया गया कि E20 के इस्तेमाल से दोपहिया वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन करीब 50 प्रतिशत और चारपहिया वाहनों में लगभग 30 प्रतिशत तक कम हुआ.

वहीं बिना जले हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन भी करीब 20 प्रतिशत घटा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंजन की कार्यक्षमता, स्टार्ट होने की क्षमता, धातु और प्लास्टिक के पुर्जों पर कोई नकारात्मक असर नहीं मिला. इसके अलावा E20 से बेहतर एक्सेलरेशन, स्मूद ड्राइविंग और एंटी-नॉकिंग प्रदर्शन भी देखने को मिला. मंत्रालय ने साफ किया कि माइलेज में भारी गिरावट, इंजन खराब होने या वारंटी और इंश्योरेंस रद्द होने जैसी बातें झूठी हैं.

एथेनॉल के लिए चीनी, चावल का इस्तेमाल

सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा था कि एथेनॉल उत्पादन में ज्यादा पानी खर्च होता है और इससे खाद्यान्न की कमी हो सकती है. इस पर सरकार ने साफ किया कि एथेनॉल के लिए केवल अतिरिक्त या टूटे हुए चावल का उपयोग किया जाता है. इसी तरह गन्ने की खेती का मुख्य उद्देश्य चीनी उत्पादन है और केवल अतिरिक्त मात्रा को एथेनॉल बनाने में लगाया जाता है. सरकार ने यह भी बताया कि मक्का अपेक्षाकृत कम पानी वाली फसल है, इसलिए इसे एथेनॉल उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है और कृषि क्षेत्र को भी फायदा होता है.

आगे क्या प्लान कर रही सरकार

मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल देश में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है. भविष्य में अगर एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, तो उससे पहले सभी तरह के वाहनों पर विस्तृत परीक्षण किए जाएंगे. यह परीक्षण ARAI, वाहन निर्माता कंपनियों और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों की भागीदारी में होंगे. सरकार अगले साल E20 के प्रभाव का भी आकलन करेगी. मंत्रालय का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से किसानों को समय पर भुगतान, अतिरिक्त कृषि उत्पाद के लिए बाजार, चीनी उद्योग को राहत और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी जैसे कई फायदे मिल रहे हैं. इसलिए E20 को लेकर फैल रही अफवाहों से बचना और केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना जरूरी है.