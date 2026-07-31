E20 पेट्रोल पर छिड़ी सियासी जंग, केजरीवाल शुरू करेंगे देशव्यापी अभियान; जानिए क्यों बढ़ रहा है विरोध

अरविंद केजरीवाल 1 अगस्त से E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ‘नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20’ का आयोजन होगा
तहसीन पूनावाला गांधी स्मृति तक मौन मार्च निकालकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे
AAP और कई संगठन E20 से इंजन, माइलेज और मेंटेनेंस पर असर पड़ने का आरोप लगा रहे हैं.
20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर देशभर में विरोध बढ़ रहा है. इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल यानी शनिवार (1 अगस्त) से इस मुद्दे पर देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रहे हैं. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित ‘नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20’ कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ऑनलाइन जुड़ने की भी व्यवस्था की गई है. AAP ने इसके लिए एक व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया है, जिससे लोग वर्चुअली अभियान का हिस्सा बन सकेंगे.