विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया नौकरशाही से मंत्री बनने तक का सफर, जानें किसके कहने पर कैबिनेट में हुए थे शामिल?

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में नौकरशाह से कैबिनेट मंत्री बनने तक के सफर के बारे में बात की. उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि किसके कहने पर उन्होंने मंत्रिमंडल ज्वाइन किया था. न्यूज एजेंसी ANI के साथ खास बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार की 9 साल की विदेश नीति पर भी चर्चा की. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कहने पर वह कैबिनेट में शामिल हुए.

PM Modi had asked me to join the Cabinet…I had met him first in 2011 in China. He had come there on a visit as Gujarat CM. He made a very big impression on me. By 2011, I had seen many CMs come & go but I had not seen anyone come more prepared than him: EAM Dr Jaishankar pic.twitter.com/eQwBY36y1x — ANI (@ANI) February 21, 2023