Earth Hour 2022: पूरी दुनिया की तरह भारत ने भी शनिवार को अर्थ ऑवर मनाया जा रहा है. रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लोगों ने गैर जरूरी बिजली यंत्रों को बंद रखा जा रहा है. बता दें कि हर साल पूरी दुनिया में एक दिन, एक घंटे के लिए अर्थ ऑवर मनाया जाता है. जब लोग सभी गैर जरूरी बिजली यंत्रों को बंद कर देते हैं. इसमें घर समेत उन सभी लाइटों को भी बंद करना शामिल है, जिनके बिना काम चलाया जा सकता है. दिल्ली में अर्थ ऑवर के दौरान इंडिया गेट पर लाइटों को कम कर दिया गया. बता दें कि हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ ऑवर मनाया जाता है. इस साल अर्थ ऑवर की थीम है- "Shape Our Future".

#WATCH | India Gate dims the light to mark the #EarthHour2022 in Delhi

People around the world switch off lights in support of nature & the planet on 26 March 2022, between 8:30pm-9:30pm. pic.twitter.com/wtYoF7RI9E

— ANI (@ANI) March 26, 2022