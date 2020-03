मुंबई: भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार (28 मार्च) को सभी से आग्रह किया कि वे एनुअल अर्थ आवर डे परंपरा के तहत रात 8.30 से 9.30 बजे के बीच लाइट बंद रखें. Also Read - कोरोना वायरस से मुकाबला के लिये पीएम मोदी ने की आपात राहत कोष की घोषणा, अक्षय कुमार ने दिए 25 करोड़

बता दें कि 2007 के बाद से, अर्थ आवर दुनिया भर के लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इसके तहत लोग एक घंटे के लिए लाइट बंद रखते हैं. इसकी शुरुआत वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने की थी.

इस वर्ष, अर्थ आवर डे आज (28 मार्च) है. बता दें कि खतरनाक नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के खिलाफ लड़ने के लिए भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है. हालांकि इस दौरान रोहित ने कहा कि "ये चुनौतीपूर्ण समय हैं" लेकिन कहा कि "हम अभी भी अपने ग्रह को ठीक करने में मदद करने के लिए अपना काम कर सकते हैं".

रोहित ने ट्वीट करते हुए लिखा- “ये चुनौतीपूर्ण समय हैं और जब हम घर पर रह रहे हैं, तो हम सभी अपने ग्रह को ठीक करने में मदद करने के लिए अपना थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं. यहां देखें कि आप अपने #VoiceForThePlanet के लिए क्या कर सकते हैं- http://earthhour.in . इस #EarthHour 8: 30 से 9: 30pm से (28 मार्च) को #switchoff . @WWFINDIA को टैग करें और हमें बताएं कि आपने क्या किया! (Sic).”

These are challenging times & while we #stayathome, we still can do our bit to help our planet recover. See the things you can do to add your #VoiceForThePlanet – https://t.co/GmhtUEkrRe. This #EarthHour on Mar 28 #switchoff from 8:30-9:30pm. Tag @WWFINDIA & tell us what you did! pic.twitter.com/eacNEvA6PC

— Rohit Sharma (@ImRo45) March 28, 2020