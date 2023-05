हरियाणा-पंजाब और जम्मू-कश्मीर में लगे भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में भी कांपी धरती

Earthquake hits many parts of India: देश के कई हिस्सों में आज (28 मई) को भूकंप के झटके महसूस किए गए. जम्मू-कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक कई जगहों पर धरती फिर से कांप उठी. दिल्ली, हरियाणा समेत जम्मू, पुंछ, राजोरी, श्रीनगर में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक अफगानिस्तान से 70 किमी दक्षिण-पूर्व फैजाबाद शहर में आज सुबह करीब 10.19 बजे 5.9 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसके असर जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और पुंछ समेत दिल्ली में भी देखने को मिला.

An earthquake of magnitude 5.9 occurred 70 km southeast of Fayzabad, Afghanistan, at around 10.19 am: EMSC Tremors were also felt in Srinagar and Poonch in J&K. — ANI (@ANI) May 28, 2023