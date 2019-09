दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप, Earthquake आने पर क्या करें और क्या नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर (Earthquake in Delhi NCR) सहित उत्तर भारत (Earthquake in North India) में करीब 4. 30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. 6.3 स्केल की तीव्रता से आया भूकंप 8 से 10 सेकंड तक रहा. इस बीच अफरा-तफरी मच गई. घरों और दफ्तरों से बाहर भागे. लोग इधर-उधर भागने लगे. दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में झटके महसूस किये गए. भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

भूकंप आने पर लोग घबरा जाते हैं. भूकंप जैसी आपदा बता कर नहीं आती है. समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए. ऐसे में इधर उधर भागने की बजाय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जानिए (A quick guide of do’s and dont’s during tremors)

– अगर आप किसी इमारत के अंदर हैं तो फर्श पर बैठ जाएं और किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे चले जाएं.

– कोई मेज या ऐसा फर्नीचर न हो तो अपने चेहरे और सर को हाथों से ढंक लें और कमरे के कोने में बैठ जाएं.

– अगर आप इमारत से बाहर हैं तो इमारत, पेड़, खंभे और तारों से दूर हट जाएं.

– आप किसी वाहन में सफर कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके वाहन रोक दें और वाहन के अंदर ही बैठे रहें.

– घर के दरवाजों को खुला रखें. घर में बिजली के स्विच ऑफ कर दें.

– किसी बिल्डिंग में लिफ्ट है तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिलकुल भी न करें.

– अगर आप मलबे के ढेर में दब गए हैं तो माचिस कभी न जलाएं, न तो हिलें और न ही किसी चीज को धक्का दें.

– मलबे में दबे होने पर किसी पाइप या दीवार पर हल्के-हल्के थपथपाएं, जिससे कि बचावकर्मी आपकी स्थिति समझ सकें.

– कोई चारा न होने की स्थिति में ही शोर मचाएं. हालांकि शोर मचाने से आपकी सांसों में दमघोंटू धूल और गर्द जा सकती है.

बता दें कि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में मंगलवार दोपहर करीब 4:30 बजे भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए. दिल्ली के कई इलाकों में इसके तेज झटके महसूस किए गए. गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम सहित उत्तर भारत के कई इलाकों से भी तेज झटके आने की रिपोर्ट है. इसका केंद्र पाकिस्तान के लाहौर 173 किमी दूर उत्तर पश्चिम इलाके में था. यूरोपीय मेडिरेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने यह जानकारी दी है. यह नहीं जम्मू-कश्मीर के पुंछ, राजौरी में भी झटके महसूस किए गए. पंजाब से भी तेज झटके महसूस किए जाने की रिपोर्ट है. हरियाणा के गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए.

इन जगहों से भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबरें हैं.

– उत्‍तर भारत के कई राज्‍यों में भूकंप के तेज झटके

– जम्‍मू-कश्‍मीर में कई जगह तेज भूंकंप के झटके

– पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली, उत्‍तरखंड,

– दिल्‍ली- एनसीआर में तेज झटके

– राजौरी, पुंछ में भी झटके

भूकंप से हिला पाकिस्‍तान: इस्‍लामबाद, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर में मची अफरा-तफरी, पीओके में मौतें

दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप, Earthquake आने पर क्या करें और क्या नहीं