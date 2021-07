Earthquake Tremors Felt In Delhi-NCR: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार देर रात भूकंप के झटके महूसस किये गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Centre For Seismology) के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई. भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ था. भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर पर बताई जा रही है. Also Read - Maharashtra Earthquake News: महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के दो झटके, जानमाल का कोई नुकसान नहीं

भूकंप के झटके महूसस होने के बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल देखी गई. कई ट्विटर यूजर्स ने बताया कि उन्होंने अपना बेड हिलते हुए महसूस किया. बता दें कि अब तक किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. Also Read - Uttarakhand Earthquake News: उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.7 मापी गई तीव्रता

मालूम हो कि इससे पहले बीते 20 जून को भी राष्ट्रीय राजधानी में भूकंप (Delhi Earthquake) के हल्के झटके महसूस किए गए थे. उस समय रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.1 आंकी गई थी. तब भूकंप का केंद्र दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में था.

Earthquake of Magnitude 3.7 hit 10-km north of Jhajjar, Haryana at 10:36 pm: National Center for Seismology pic.twitter.com/x8EUmqNYc8

— ANI (@ANI) July 5, 2021