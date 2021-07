Earthquake hit of magnitude 4.5 on the Richter scale 57km ESE of Ukhrul, Manipur at 5.56 am today News: देश के उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र में आज शुक्रवार को सुबह एक भूकंप (earthquake) आया है. आज 5.56 बजे मणिपुर (Manipur) के उखरूल (Ukhrul) में 57 किमी ईएसई पर रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का भूकंप के झटके (earthquake of magnitude 4.5 on the Richter scale hit) महसूस किए गए.Also Read - Earthquake In Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में महसूस किये गए भूकंप के झटके, 3.7 मापी गई तीव्रता- हरियाणा के झज्जर में था केंद्र

वहीं, गरुवार को अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, 5.9 की प्रारंभिक तीव्रता वाले भूकंप ने गुरुवार दोपहर कैलिफोर्निया-नेवादा सीमा को हिला दिया, लोगों ने सैकड़ों मील दूर झटकों को महसूस किया.

An earthquake of magnitude 4.5 on the Richter scale hit 57km ESE of Ukhrul, Manipur at 5.56 am today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/daRGlbwbdy — ANI (@ANI) July 9, 2021

बता दें कि इससे पहले बुधवार को सुबह असम में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके झटके पड़ोसी राज्य मेघालय और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों के साथ साथ बांग्लादेश तक महसूस किए गए गए. भूकंप सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर आया जिसका केंद्र लोअर असम के गोलपाड़ा में 14 किमी की गहराई पर था. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के उप निदेशक संजय ओनील शॉ ने बताया कि भूकंप मेघालय में तुरा के 71 किमी दूर उत्तरी हिस्से में आया और इसके झटके राज्य में भी महसूस किए गए .

दरअसल, भूकंप के लिहाज से उत्तरपूर्वी भारत बेहद संवेदनशील क्षेत्र है. यहां भूकंप के झटके बार-बार महसूस किए जाते हैं. बीती 28 अप्रैल को क्षेत्र में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था.