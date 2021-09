Earthquake: अरुणाचल प्रदेश में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. सुबह-सुबह आए भूकंप से लोग दहशत में आ गए और घर से बाहर निकल गए. सुबह लगभग 10:11 बजे अरुणाचल प्रदेश के पांगिन और आसपार से इलाके में रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता से धरती हिली।हालांकि अभी तक भूकंप की वजह से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है. भूकंप विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने ये जानकारी दी.Also Read - Weather Forecast: 16 सितंबर से हरियाणा-राजस्थान-उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, चक्रवात की है संभावना

बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले 19 सिंतबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजी ने जानकारी दी थी कि अरुणाचल के चांगलांग से 70 किमी उत्तर-पश्चिम में दोपहर तीन बजकर छह मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई थी और उस वक्त भी भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए थे. Also Read - Earthquake: सुबह-सुबह उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, घर से बाहर भागे लोग

An earthquake of magnitude 4.5 on the Richter scale hit 237km NNW of Pangin, Arunachal Pradesh at 10:11 am today: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) September 25, 2021