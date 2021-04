Earthquake In Assam : असम के सोनितपुर में बुधवार की सुबह आए भूकंप के तेज झटकों से अफरातफरी मच गई और दिनभर लोग परेशान रहे. वहीं जैसे ही लोग सोने गए देर रात फिर भूकंप के रूक-रूककर छह झटके महसूस किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक रात 12 बजे के बाद एक के बाद एक छह बार भूकंप के झटके महसूस किए गए.रिक्टर स्केल पर इन छह भूकंप की तीव्रता 4.6, 2.7, 2.3 और 2.7 रही. समय की बात करें तो यहां रात 12:24 बजे, 1:10 बजे, 120 बजे, 1:41 बजे, 1:52 और 2:38 बजे भूकंप आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है. Also Read - Earthquake Again In Assam: देर रात भूकंप के कई और झटकों से हिला असम, लोगों में डर का माहौल

असम सहित पूरे नार्थ इस्ट में बुधवार (28 अप्रैल) की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मैग्निट्यूड मापी गई थी. भूकंप आने की जानकारी मिलते ही लोगों में दहशत फैल गई. लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं, काफी देर तक अफरातफरी मची रही. Also Read - Assam Earthquake Video: भूकंप से तेज झटकों से हिला पूर्वोत्तर, डरावनी हैं तस्वीरें और VIDEO

बुधवार की सुबह आए भूकंप के तेज झटकों की वजह से कई इलाकों में दीवारें ढह गईं. वहीं, कई जगह पेड़ भी धराशायी हो गए. इस आपदा पर पीएम मोदी गृहमंत्री अमित शाह ने भी चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से धैर्य रखने की अपील की थी. असम के सीएम ने प्रभावित इलाके में जाकर नुकसान का जायजा लिया. Also Read - Earthquake: भूकंप के तीन झटके से हिला असम सहित पूर्वोत्तर भारत, 6.4 थी तीव्रता, देखें तस्वीरें और Video

कल आए भूकंप के कारण काफी नुकसान होने की जानकारी भी मिली है. कल आया भूकंप के झटके असम के अलावा उत्तर बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए.