Eathquake In Assam: असम के गोलपाड़ा इलाके में बुधवार की सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 बताई जा रही है. बता दें कि इससे पहले सोमवार की रात दिल्ली, गुरुग्राम सहित एनसीआर के कुछ इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे. Also Read - Earthquake: नेपाल के कई इलाकों में सुबह-सुबह तेज भूकंप के झटके, असम में भी फिर से कांपी धरती

न्यूज एजेंसी एएनआई ने नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के हवाले से बताया कि असम के गोलपारा में आज सुबह 8.45 बजे भूकंप आया, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.2 आंकी गई है. Also Read - Earthquake: भूकंप के तीन झटके से हिला असम सहित पूर्वोत्तर भारत, 6.4 थी तीव्रता, देखें तस्वीरें और Video

An earthquake of magnitude 5.2 on the Richter scale hit Goalpara, Assam at 8.45 am today: National Centre for Seismology Also Read - Earthquake News: असम के तेजपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई तीव्रता

जानकारी के मुताबिक आज सुबह असम के साथ ही उत्तर बंगाल में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.. उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.