नेपाल में तबाही के बाद चीन में आया भूकंप, 5.1 तीव्रता के झटके से कांपा सिचुआन प्रांत

Earthquake in China: दक्षिण-पश्चिम चीन में शुक्रवार सुबह 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है. यह भूकंप सिचुआन इलाके में आया है. भूकंप के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. हालांकि धरती कांपने के बाद जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. इससे पहले भोटेकोशी त्रासदी झेल रहे नेपाल में भी गुरुवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.
चीन ने भूकंप के बाद लेवल-4 का अलर्ट जारी कर दिया है. वहीं, भारत के राज्य मणिपुर में भी भूकंप आया है. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मणिपुर में 10 बजकर 49 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई. बता दें कि भूकंप के दो झटकों और ग्लेशियर झील फटने की वजह से पूरा हिमालय क्षेत्र में संकट गहरा गया है. नेपाल की आपदा पहले ही 400 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं.
वहीं, एएनआई की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर 48 घंटे के भीतर दूसरा जल-विस्फोट हो गया है. इसके बाद नेपाल में तबाही की दूसरी लहर आने की आशंका जताई गई है. आशंका जताई जा रही है कि नदियों में पानी का स्तर पांच गुना तक बढ़ सकता है. इसके चलते बचाव कार्यो में लगे लोगों को करीब एक किलोमीटर पीछे हटने के निर्देश दिए गए हैं. रसुआ में रेक्क्यू कार्य को डेढ़ घंटे के लिए रोक दिया गया है.
5.1 magnitude earthquake hits Sichuan in China, fresh flood alert in Nepal
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— ANI Digital (@ani_digital) August 28, 2026
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