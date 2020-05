Earthquake In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.2 मापी गई है. Also Read - कोरोना-लॉकडाउन से जूझते दिल्ली-NCR के लिए भूकंप भी मुसीबत, बार-बार हिल रही है धरती

भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली के पीतमपुरा में था. Also Read - आंधी-बारिश के बाद दिल्ली में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Also Read - दिल्ली NCR में भूकंप के झटकों से सहमे लोग, रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता

An earthquake with a magnitude of 2.2 on the Richter Scale hit 13km NW of New Delhi today at 11:28 am: National Center for Seismology (NCS)

— ANI (@ANI) May 15, 2020