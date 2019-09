नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर के इलाके में मंगलवार दोपहर करीब 4:30 बजे भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए. इस कारण लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगो दफ्तरों और घरों से भागकर सड़कों पर आ गए. दिल्ली के कई इलाकों में इसके तेज झटके महसूस किए गए. गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम सहित उत्तर भारत के कई इलाकों से भी तेज झटके आने की रिपोर्ट है. रिक्टर स्कैल पर इसकी तीव्रता 6.1 माफी गई है. इसका केंद्र पाकिस्तान के लाहौर 173 किमी दूर उत्तर पश्चिम इलाके में था. यूरोपीय मेडिरेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने यह जानकारी दी है.

European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC): Earthquake of magnitude 6.1 at Richter scale strikes 173 km North West of Lahore, Pakistan. https://t.co/tKPY2lK3dk

— ANI (@ANI) September 24, 2019