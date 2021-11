Earthquake in Guwahati: असम के गुवाहाटी में भूकंप के झटके लगे हैं. गुवाहाटी में दोपहर करीब एक बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र गुवाहाटी बताया जा रहा है.Also Read - Earthquake in Ratnagiri: महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भूकंप, उठकर भागे गहरी नींद में सो रहे लोग

भूकंप विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र के अनुसार, दोपहर एक बजे भूकंप के झटके महसूस हुए. भूकंप की तीव्रता 4.1 बताई जा रही है. भूकंप के झटके लगने से लोग दहशत में आ गए.

Earthquake of magnitude 4.1 occurred today around 1 pm in Guwahati, Assam: National Center for Seismology pic.twitter.com/TYGbXlA5B8

