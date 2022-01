Earthquake In India: तड़के सुबह चार बजकर तीस मिनट पर अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. मंगलवार तड़के आए भूकंप की तीव्रता 4.9 बताई गई है. National Center for Seismology ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर-उत्तर पश्चिम इलाके बसर में आज सुबह तड़के तेज भूकंप आया था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है. अबतक किसी तरह के जानमाल के नुकसान होने की सूचना नहीं है.Also Read - Earthquake in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में हिली धरती, 5.3 तीव्रता से आया भूकंप

रविवार-सोमवार के बीच रात में भी आया था भूकंप

National Center for Seismology के मुताबिक इससे पहले पूर्वोत्तर भारत में रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात को 30 मिनट के अंदर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए थे. National Center for Seismology के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 और 3.8 आंकी गई थी. भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली थी. Also Read - Earthquake: मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई तीव्रता

Magnitude 4.9 earthquake occurred at 148 north-northwest of Basar, Arunachal Pradesh at 4:30 am today: National Center for Seismology — ANI (@ANI) January 17, 2022

Also Read - Earthquake in Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके लगे, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी हिली धरती

National Center for Seismology के अनुसार देर रात 2:11 बजे आए भूकंप का केंद्र असम के कछार जिले में 35 किलोमीटर जमीन के नीचे था तो वहीं 3.8 की तीव्रता वाला दूसरा भूकंप देर रात 2:39 बजे आया, जिसका केंद्र मणिपुर के कांगपोकपी इलाके में 20 किलोमीटर की गहराई में था.

National Center for Seismology के अनुसार, 13 जनवरी को भी कांगपोकपी में चार की तीव्रता का भूकंप आया था. इस साल मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में तीन बार भूकंप आ चुका है, जिनमें चार जनवरी को तामेंगलोंग और चंदेल क्षेत्रों में आए भूकंप शामिल हैं. तो वहीं असम में 6 जनवरी को सोनितपुर में 3.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया था.

वहीं, अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत बडघिस में सोमवार को आए भूकंप में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.