Earthquake in Karnataka: Earthquake of magnitude 4.1 on the Richter scale in Gulbarga बेंगलुरु: कर्नाटक में एक बार फिर से आज सोमवार (11 अक्‍टूबर ) की रात भूकंप आया है. रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता का भूकंप कर्नाटक के गुलबर्गा में स्‍थानीय 2154 बजे आया है. यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने दी है. बीते 11 दिनों में उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में पांचवीं बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है.Also Read - Earthquake In Karnataka: सुबह-सुबह भूकंप के झटके से कांपी कर्नाटक की धरती, 3.2 मापी गई तीव्रता

हालांकि, भूकंप से जान-माल की क्षति की कोई सूचना नहीं है. आस पास के क्षेत्र प्रभावित हुए, जहां लोग दहशत में आ गए और अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. Also Read - Earthquake: जापान की राजधानी टोक्यो में 6.1 तीव्रता का भूकंप, क्या जारी किया गया सुनामी का अलर्ट?

Earthquake of magnitude 4.1 on the Richter scale, occurred at 2154 hours in Gulbarga, Karnataka: National Center for Seismology (NCS) (Data source: NCS) pic.twitter.com/JgfzXd5owk — ANI (@ANI) October 11, 2021

बता दें कि कर्नाटक के गुलबर्गा में रात को आए भूकंप से पहले राज्‍य के कलबुर्गी जिला के चिंचोली में दोपहर को 2.5 तीव्रता का भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया, जिससे इलाके के आस-पास रहने वाले लोग अपने-अपने घरों से बाहर आ गए. महज 24 घंटे पहले यहां भूकंप का झटका महसूस हुआ था. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से जान-माल की क्षति की कोई सूचना नहीं है. उन्होंने बताया कि भूकंप से गढ़ीकेश्वर गांव और आस पास के क्षेत्र प्रभावित हुए, जहां लोग दहशत में आ गए और अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए थे.

कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) के अनुसार भूकंप का केंद्र तेलंगाना के सांगारेड्डी जिला में मनियरपल्ली गांव था. यह गांव कर्नाटक के बेहद निकट स्थित है. केएसएनडीएमसी ने एक बयान में कहा, ”भूकंप का केंद्र कलबुर्गी के चिंचोली तालुक में शिवरामपुर गांव के 1.9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था. बीते 11 दिनों में उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में चौथी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है. इससे पहले एक अक्टूबर और पांच अक्टूबर को बीदर जिला के बसवकल्याण में भूकंप महसूस किया गया था, जो पास के महाराष्ट्र में लातूर और किल्लारी के निकट है. सितंबर 1993 में इस क्षेत्र में जबरदस्त भूकंप आया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी.