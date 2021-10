Earthquake In Karnataka: कर्नाटक के गुलबर्ग में आज सुबह 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंट फॉर सिसमोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है. बता दें कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश (Arunachal) के ईटानगर के पास 3.6 तीव्रता के भूकंप (earthquake) के झटके महूसस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के ईटानगर से 80 किमी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम (WNW) था, NCS ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है. भूकंप 1:24 AM IST पर सतह से 5 किमी की गहराई पर आया था.Also Read - स्कूल जा रही नाबालिग को दोस्त बताकर कार में बिठा लिया, जब होश आया तो बिस्तर पर पड़ी मिली लड़की

An earthquake of 3.4 magnitude occurred in Gulbarga, Karnataka at around 6 this morning: National Center for Seismology pic.twitter.com/mRykPXSmI7

— ANI (@ANI) October 10, 2021