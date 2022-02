Earthquake in Ladakh: लद्दाख में मंगलवार सुबह भूकंप के कारण धरती हिलने लगी. नेशनल सेंटर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह 8 बजकर 35 मिनट पर लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र करगिल से करीब 150 किमी दूर, धरती के 10 km नीचे था. राहत की बात ये है कि इस भूकंप के कारण किसी भी तरह की जान माल के हानि नहीं हुई है.Also Read - 30 साल की उम्र से पहले युवाओं को जरूर घूम लेनी चाहिए ये जगहें, बर्फ से ढंकी चोटियां और क्लब की मस्ती सबकुछ है यहां

Earthquake of Magnitude:4.3, Occurred on 22-02-2022, 08:35:26 IST, Lat: 35.74 & Long: 75.32, Depth: 10 Km ,Location: 151km NNW of Kargil, Laddakh, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/xEvcbapmkC@ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/neZ6U4sk1U

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 22, 2022