Earthquake: कोई सोया, कोई कर रहा था सोने की तैयारी, कांपी धरती ने मचाई ऐसी भगदड़, कहां-कहां आया भूकंप, जानें | VIDEO

Earthquake: कोई सो चुका था. कोई सोने की तैयारी में था. रात के 12 बजने वाले थे. तभी अचानक धरती कांपने लगी. किसी के घरों के पंखे हिलने लगे तो कहीं किचन से सामान नीचे गिर गया. भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि कई लोगों को सँभलने में ही देर लग गई. लोग घरों से बाहर निकलकर भागे. देश के कई हिस्सों में लोग आधी रात को सड़कों पर आ गए. भूकंप का केंद्र नेपाल था. दिल्ली में भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, जो काफी तेज थी.

देश के अन्य कई हिस्सों में भूकंप के झटके लगे: दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों की खबर सबसे पहले आई, लेकिन कुछ ही पलों में ये साफ़ हो गया कि इस बार सिर्फ दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य कई हिस्सों में भूकंप के झटके लगे. लोग जिस हाल में थे, उसी में ही घरों से जल्दी से बाहर निकल आये.

कहां-कहां आया भूकंप: यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा सहित कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किये गए. लखनऊ, गोरखपुर, इटावा सहित कई अन्य जगहों पर भूकंप के झटके लगे. चंडीगढ़, पटना, गाजियाबाद, नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किये गए.

#WATCH | Tremors felt in North India | “I was lying on the bed and the bed started shaking, I called my sister who was sleeping next to me…when we went to the balcony, there was a lot of noise coming from outside…” says Arti, a resident of Delhi pic.twitter.com/J0nDmxEvU4

