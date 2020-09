Earthquake In Mizoram: मिजोरम के चम्फाई (Mizoram Earthquake) और उसके आसपास के इलाकों में रविवार सुबह भूकंप के झटके महूसस किए गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई. नेशनल सेंटर फॉर सीसमोलॉजी (National Centre for Seismology) के अनुसार सुबह 7 बजकर 29 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र मिजोरम के चम्पाई में था. Also Read - Earthquake News: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भूंकप के झटके, 2.8 मापी गई तीव्रता

भूकंप से हालांकि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. एक दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला (Dharamshala Earthquake) और उसके आसपास के इलाकों में 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.

Earthquake of magnitude 2.8 on the Richter scale occurred at 0815 hours, 70kms north of Dharamshala, Himachal Pradesh: National Center for Seismology pic.twitter.com/AoRzF9OV5g — ANI (@ANI) September 19, 2020

इससे तीन दिन पहले नेपाल में भूकंप के तेज झटके महूसस किए गए थे, जिसका असर बिहार (Earthquake News) के भी कुछ जिलों में देखने को मिला था. भूकंप का केंद्र काठमांडू के पास 10 किलोमीटर नीचे था साथ ही इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई थी.

बता दें कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र में तकरीबन हर दिन भूकंप के कई झटके महूसस किए गए हैं. इसके साथ-साथ दिल्ली-NCR में बीते कुछ महीनों में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए. हालांकि इनसे जानामाल का कोई नुकासान नहीं हुआ है.