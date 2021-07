Earthquake: देश के दो राज्यों में भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती. राजस्थान और मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए. बीती रात रात करीब 2 बजकर 10 मिनट पर मेघालय पश्चिम के गारो हिल्स में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही. इसके बाद सुबह 5.24 पर राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके आए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 रही. हालांकि भूकंप की वजह से जानमाल के किसी तरह के नुकसान की खबर अबतक नहीं मिली है.इसकी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने की है.Also Read - Shimla Earthquake: हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई तीव्रता

An earthquake of magnitude 4.1 on the Richter scale hit West Garo Hills, Meghalaya at 2:10 am today: National Centre for Seismology

— ANI (@ANI) July 20, 2021