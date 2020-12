Earthquake in Uttarakhand and Odisha:उत्तराखंड के पिथौरागढ़ (Pithoragarh) और ओडिशा के मयूरभंज (Mayurbhanj) इलाके में भूकंप के झटके (Earthquake) महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके तेज नहीं थे जिसकी वजह से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Centre for Seismology) के मुताबिक, पिथौरागढ़ में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई है तो वहीं ओडिशा के मयूरभंज इलाके में आए झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 रही. Also Read - Earthquake In Delhi-NCR: सुबह-सुबह भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 2.7 रही तीव्रता

मयूरभंज में 3.9 और पिथौरागढ़ में 2.6 तीव्रता के झटके

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, सबसे पहले ओडिशा के मयूरभंज इलाके में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब 2.13 बजे यहां भूकंप के झटके आए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 मापी गई है. इसके बाद फिर गुरुवार-शुक्रवार की ही रात करीब 3.10 बजे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, यहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई है.