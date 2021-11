Earthquake: तमिलनाडु के वेल्लोर में आज सुबह लगभग 4:17 बजे 3.6 तीव्रता का भूकंप आया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप से किसी जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग घरों में सो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को भी भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए.Also Read - Earthquake in Kolkata Mizoram: कोलकाता-मिजोरम में आया भूकंप, बांग्लादेश में भी लगे झटके

An earthquake of magnitude 3.6 occurred today around 4:17 am in 59km WSW of Vellore, Tamil Nadu pic.twitter.com/u1igtAOqKk

— ANI (@ANI) November 29, 2021