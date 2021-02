Earthquake Jammu kashmir: जम्मू कश्मीर में सोमवार की सुबह करीब 4.56 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. इस वक्त सभी लोग घरों में सो रहे थे जिसकी वजह से लोगों को ये झटके महसूस नही हुए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 रही. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की पुष्टि करते हुए बताया कि अहले सुबह जम्मू-कश्मीर में भूकंप आया, लेकिन तीव्रता कम रही. Also Read - Jammu and Kashmir: वीजा पर पाकिस्तान गए 100 कश्मीरी युवा, आतंकवादी समूहों में शामिल होने की आशंका

An earthquake of magnitude 3.5 on the Richter scale, occurred in Jammu and Kashmir at 4:56 am today: National Center for Seismology Also Read - राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व फिलहाल समाप्ति की ओर, सभी सांसदों का कार्यकाल हो रहा खत्म

— ANI (@ANI) February 7, 2021 Also Read - Jammu and Kashmir: सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, जम्मू में जिंदा पकड़ा 'लश्कर' का टॉप आतंकवादी