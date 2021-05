Earthquake: नेपाल के पोखरा इलाके में आज सुबह 5 बजकर 42 मिनट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है. फिलहाल जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है. नेपाल के अलावा यूएसजीएस के मुताबिक, दक्षिणी पूर्व प्रशांत क्षेत्र में भी 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटके आए हैं. इससे पहले मंगलवार की शाम में असम के तेजपुर से 34 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम में भी भूकंप के तेज झटके आए. कल शाम 5 बजकर 33 मिनट पर यह झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 3.8 रही. Also Read - Earthquake Again In Assam: देर रात भूकंप के कई और झटकों से हिला असम, लोगों में डर का माहौल

नेपाल के कई इलाकों में भूकंप

एनईएमआरसी के मुख्य सिस्मोलॉजिस्ट डॉ. लोक बिजय अधिकारी ने बताया कि भूकंप का केंद्र लामजंग जिले के भुलभुले में था और ये सुबह 5:42 बजे आया है और इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है.

Nepal | Epicenter of the earthquake lies at Bhulbhule of Lamjung District, where it occurred around 5:42 NPT. It has been recorded at 5.8 magnitude: Dr. Lok Bijay Adhikari, Chief Seismologist at National Earthquake Monitoring & Research Centre, told ANI pic.twitter.com/w2CIqAJyYJ

