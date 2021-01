Earthquake News: हिमाचल प्रदेश के चंबा में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के अनुसार, भूकंप (Earthquake) के झटके दोपहर 1 बजकर 9 मिनट पर महसूस किए गए. हालांकि भूकंप में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. Also Read - गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, 4.3 रिक्टर स्केल पर रही तीव्रता

Earthquake of magnitude 3.2 on the Richter scale hit Chamba in Himachal Pradesh at 1:09 pm today: National Center for Seismology

