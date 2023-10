Earthquake: अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 3.6 तीव्रता का भूकंप, 5 किमी थी गहराई

Earthquake Update: नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने जानकारी दी कि शुक्रवार (27 अक्टूबर) को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया. एनसीएस के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 10:15 बजे आया और भूकंप की गहराई 5 किमी थी.

Earthquake of Magnitude:3.6, Occurred on 27-10-2023, 10:15:37 IST, Lat: 27.32 & Long: 92.01, Depth: 5 Km ,Location: 31km SSE of Tawang, Arunachal Pradesh, India https://t.co/JHZeYKjNBh@KirenRijiju @Indiametdept @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/udAjtAfwnH

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 27, 2023